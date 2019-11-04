Военные США рассказали об инциденте с артобстрелом в Сирии

Центральное командование вооруженных сил США прокомментировало сообщения о том, что американские военные попали под обстрел со стороны протурецких боевиков в Сирии.

Представитель командования пояснил, что «американский патруль» не попал под обстрел, а «стали свидетелем многочисленных артиллерийских ударов». При этом снаряды падали в километре от дороги, по которой двигались силы США.

В Пентагоне заверили, что военные операции международной коалиции, которой руководят США, «согласовываются с другими силами». Американская сторона заявила, что у коалиции есть «неотъемлемое право на самооборону». НапомниМ, сообщалось, что протурецкие боевики обстреляли военных США в Сирии.

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