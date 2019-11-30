Сотрудника департамента образования и науки Москвы арестовали по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы постановил арестовать советника отдела экономики и анализа управления экономического анализа департамента образования и науки Москвы Сергея Желонкина, который подозревается в особо крупном мошенничестве.

«Постановлением Басманного суда от 28 ноября 2019 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2020 года в отношении Желонкина Сергея Александровича», – сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Однако подробности уголовного дела в отношении чиновника не разглашаются.

Известно только, что Желонкин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

При этом в столичном департаменте образования заявили, что расследование уголовного дела в отношении Желонкина к его работе в ведомстве отношения не имеет.

«Сергей Желонкин не является сотрудником департамента образования и науки Москвы. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию за несколько дней до ареста. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Сергея Желонкина, связано с его прошлым местом работы и не имеет никакого отношения к его работе в департаменте образования и науки Москвы», – отметили в ведомстве.

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