В Кремле оценили решение Дании по «Северному потоку – 2»

Проект газопровода «Северный поток – 2» мог быть реализован и без согласования с Данией, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта, проект состоялся бы и без этого», – приводят его слова «Вести».

Представитель Кремля подчеркнул, что проект выгоден европейским странам, поскольку способствует укреплению их энергобезопасности.

В среду власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах. Президент Владимир Путин поприветствовал это решение.

Газета ВЗГЛЯД писала о победе России в борьбе за «Северный поток – 2».