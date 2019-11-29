В Магаданской области объяснили низкий процент освоения бюджетных средств на нацпроекты

Руководство Магаданской области сообщило, что информация о низком освоении бюджетных средств на реализацию национальных проектов в регионе является технической ошибкой.

Из-за сбоя изменилась разрядность чисел, и плановыми показателями вместо миллионов рублей стали миллиарды, сообщили ТАСС в министерстве экономики, инвестиций и инноваций Магаданской области.

По данным ведомства, в пятницу издание РБК опубликовало информацию о том, что самое низкое исполнение расходов на нацпроекты в пяти субъектах России, в том числе в Магаданской области – всего 14,9%.

«Анализ рейтинга произведен исходя из данных сводной бюджетной росписи Магаданской области, размещенной в бюджетной системе Российской Федерации «Электронный бюджет». Вместе с тем при загрузке сводной бюджетной росписи в «Электронный бюджет» произошла техническая ошибка, в ходе которой по некоторым кодам бюджетной классификации изменилась разрядность чисел. В результате плановые показатели по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» были размещены в миллиардах рублей», – сообщили в областном минэкономразвития.

Там уточнили, что сотрудники министерства финансов Магаданской области совместно с технической поддержкой Минфина России работают над устранением технической ошибки. В правительстве региона уточнили, что по состоянию на 2 ноября общий процент освоения бюджетных средств Магаданской областью составил 77,6%.

Нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан Минэкономразвития и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.