Путин оценил изобретение школьницы

Школьница Малика Рахаева из детской академии «Солнечный город» в Нальчике показала президенту Владимиру Путину крем, который поможет отучить детей грызть ногти.

Крем создан на основе полыни, он вызывает неприятный привкус и отбивает привычку грызть ногти, передает Life.ru.

«Я сделала крем и лак для ногтей для того, чтобы избавить детей от этой привычки. Они на основе полыни, а полынь – очень горькое растение. Формируется рефлекс не брать пальцы в рот, так как неприятный привкус остается», – рассказала Рахаева главе государства.

«Будет невкусно», – пошутил президент и похвалил школьницу за изобретение.

Напомним, глава государства высоко оценил деятельность детской академии «Солнечный город» и отметил профессионализм ее педагогов.