Япония впервые экстрадировала лидера ОПГ в Россию

Япония экстрадировала в Россию предводителя ОПГ, которая в 1990-е орудовала на Дальнем Востоке, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Впервые состоялась экстрадиция фигуранта уголовного дела в Россию из Японии. Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН в Россию из Японии экстрадирован Александр Золенко», – пояснила представитель ведомства, передает РИА «Новости».

Золенко с 1992 по 2006 год принимал активное участие в преступном сообществе, в это время он был одним из предводителей группировки. На счету ОПГ – убийства, угоны автомобилей, отмывание денег. Группировка действовала на Дальнем Востоке.

«Александр Золенко, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 166, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 105 УК РФ, был объявлен в розыск на основании запроса УВД России по Сахалинской области», – отметила Волк.

В ноябре в Россию из Польши экстрадировали бывшего руководителя строительной корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиненного в мошенничестве на 17 млрд рублей.