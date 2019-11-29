Немецкий депутат: В воронку «климатической миграции» затянет и Россию

«Мы и так принимаем больше всех мигрантов. «Климатическая миграция» вызовет здесь взрыв. Социальное обеспечение не выдержит этого», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт, комментируя публикации западных СМИ о волне «климатической миграции» из-за изменений климата.

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт считает реальной угрозу «климатической миграции» в Европу. «Конечно, такая угроза есть. Экология будет меняться. Если мы не научимся правильно реагировать на эти процессы, то к экологически усложнившейся ситуации прибавится усложнившаяся социальная ситуация, и это будет намного страшнее», – предупредил Гердт.

О том, что новым источником миграции в Европу может стать глобальное потепление и связанные с ним проблемы, говорится в публикации американского издания Foreign Policy. Евросоюз, однако, до сих пор не выработал связной политики по борьбе с этим кризисом, отмечает американское издание. «В то время как конфликты в Ираке, Сирии и Йемене и не думают прекращаться, все большее количество людей приходит к выводу, что «климатическая миграция» приведет к значительному притоку населения из районов, которые станут непригодными для жизни», – говорится в статье.

По словам Гердта, изменения климата «носят в большей степени естественный характер, чем та истерия, о которой все трубят». «Из-за этой истерии мы уничтожаем сейчас свою автомобильную индустрию, производящую одни из самых экологически чистых машин. Мы останавливаем свои угольные станции с лучшими фильтрами в мире. Мы уходим от атомной энергетики в угоду экологически зеленому маразму», – сказал немецкий депутат.

Политик напомнил, что проблема с «экологическими беженцами» рассматривалась на площадках Евросоюза, но ответа на новый вызов пока нет. В случае начала «климатической миграции» Европа не выдержит этого. «И без глобального потепления страны ЕС привлекают сюда миллионы мигрантов, охотников за хорошей жизнью... В эту воронку затянет и Россию», – заявил Гердт, добавив, что пора строить на границах посты, чтобы остановить поток прибывающих.

Он отметил также, что немцы перестали быть гостеприимными, потому что только за последний год мигрантами было совершено в стране более 46 тыс. преступлений.

В октябре глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что в Берлине опасаются нового миграционного кризиса в Европе, который окажется более мощным, чем в 2015 году.

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