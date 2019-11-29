Россияне рассказали об отношении к Рождественскому посту

Более 80% православных россиян знают или слышали о Рождественском посте, соблюдать его планируют каждый десятый, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В четверг у православных верующих начался 40-дневный Рождественский пост, который подготавливает их к встрече праздника Рождества Христова (7 января). По данным опроса, 67% россиян считают себя последователями православия, из них 83% с разной регулярностью ходят в церковь и 30% соблюдают посты.

«О Рождественском посте знают или слышали 85% православных россиян, однако назвали конкретную дату начала поста треть опрошенных (30%), в их числе правильную дату (28 ноября) указали только 7% респондентов», – передает РИА «Новости» сообщение ВЦИОМ.

Соблюдать Рождественский пост планируют 9% последователей православия, 25% пока не определились.



По результатам опроса, Рождественский пост ассоциируется у россиян прежде всего с ограничениями в еде и алкоголе (14%), духовным воздержанием и самосовершенствованием (11%), а также самим праздником Рождества (10%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 27 ноября среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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