США отреагировали на ракетные пуски КНДР

Вашингтон в связи с сообщениями о ракетных пусках КНДР призывают Пхеньян избегать провокаций и соблюдать резолюции Совета Безопаности ООН, заявил представитель Госдепартамента.

Сотрудник ведомства также призвал Северную Корею «вернуться к содержательным переговорам для достижения полной денуклеаризации», передает ТАСС.

По информации агентства Kyodo, КНДР могла осуществить запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Как сообщил глава оборонного ведомства Японии Таро Коно, ракеты поднялись на высоту 100 км и пролетели 380 км.

Токио заявил Пхеньяну протест в связи с ракетными пусками.

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