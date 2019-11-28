Уволенный министр ВМС США раскритиковал Трампа из-за дела спецназовца-садиста

Ричард Спенсер, отправленный в отставку с поста министра ВМС США, в интервью газете The Washington Post резко раскритиковал главу Белого дома Дональда Трампа за вмешательство в дело обвиняемого в военных преступлениях спецназовца Эдварда Галлахера.

Спенсер заявил, что Трамп «вмешался в дело» Галлахера «с самого начала». «В результате я пришел к выводу, что интересы президента совпадают с желанием защиты [спецназовца] держать дело в центре внимания СМИ», – приводит его слова ТАСС.

По утверждению Спенсера, Трамп через юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне требовал восстановить военного в звании. «Это показывает, что президент имеет малое представление о том, что [дело] значит для военной сферы», – считает он.

Спенсер расценивает произошедшее как урок для себя и всей нации. «Мы призывали военнослужащих пропорционально использовать силу, защищать гражданских лиц и относиться к пленным справедливо», – сказал он.

Ранее Трамп сообщил, что министр ВМС США Ричард Спенсер отправлен в отставку. Кандидатом на место отставного министра выдвинут посол Соединенных Штатов в Норвегии адмирал Кен Брэйтуэйт.

Напомним, Спенсера просили уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне громкого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в военных преступлениях в Афганистане. В их числе убийство взятого в плен боевика террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в РФ) в Ираке, а также демонстрация фотографии убитого.

Эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД оценили скандал в ВМС США из-за спецназовца-садиста.