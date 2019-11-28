Эксперты оценили санкции Украины против работающих в Крыму археологов

Решение украинских властей ввести санкции против археологов, которые проводят раскопки на Крымском полуострове, лишено смысла, заявил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

«Санкции в отношении археологов лишены всякого смысла и находятся за гранью разумного, потому что мы делаем ту работу, которую делали всегда, и наоборот, не разрушаем, а сохраняем историческое наследие нашего полуострова», – сказал Майко ТАСС.

По его словам, «санкции – это абсолютно бессмысленная акция».

Майко также рассказала, что с 2014 года из-за крупных строек на полуострове наблюдается настоящий археологический бум. «Столь масштабных раскопок в Крыму ученые не припомнят давно. Ежегодно обследуются десятки тысяч гектаров. С 2014 года это уже сотни тысяч гектаров. Развитие полуострова продолжается, идут стройки, работы археологам прибавляется. Это хорошо», – отметил он.

Декан исторического факультета Крымского федерального университета Александр Герцен, который преподавал на полуострове еще до воссоединения Крыма с Россией, в свою очередь отметил, что воспринял новости об украинских санкциях с удивлением.

«Кроме удивления, это решение вызвать ничего не может. Археологи, как и медики, исполняют свой профессиональный долг. Тем более что никакой убедительной мотивации не приведено, решение больше носит политический характер», – сказал Герцен.

Он подчеркнул, что работа археологов в Крыму «со стороны профессионального сообщества … воспринимается в русле мирового научного археологического течения», а результаты исследований публикуются в журналах, пользующихся мировым признанием.

Напомним, 27 ноября власти Украины ввели санкции против компаний, «привлеченных к проведению незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия» полуострова, а также за «уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия». Под ограничительные меры попали также компании, осуществляющие теле- и радиовещание в Крыму, и поставщики материалов для российской оборонной промышленности. Конкретные юридические лица и применяемые к ним санкции названы не были.