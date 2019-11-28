Проект российской сверхтяжелой ракеты решили доработать

Научно-технический совет госкорпорации «Роскосмос» и бюро совета РАН по космосу решили доработать эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с целью поиска дополнительных задач его применения помимо запусков пилотируемых миссий на Луну, сообщили источники в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, с технической точки зрения к проекту претензий не высказывалось, но оказалось, что кроме высадки российских космонавтов на Луну для ракеты никаких других задач нет, передает РИА «Новости».

В итоге решили найти и обосновать дополнительные задачи, такие как запуск тяжелых исследовательских аппаратов в дальний космос и выведение на орбиту крупных научных обсерваторий.

«Был поднят вопрос о том, зачем создается ракета, чтобы целесообразность ее разработки была понятна, внятно обоснована. В текущем эскизном проекте эта сторона слабо проработана, но для науки такая ракета необходима», – пояснил другой источник.

По словам третьего источника, научную программу для сверхтяжелой ракеты специалисты планируют представить в 2020 году, хотя жестких сроков им не поставили.

Как пояснил один из собеседников, главной причиной решения о необходимости обоснования целесообразности создания ракеты стал опыт разработки в СССР сверхтяжелой ракеты «Энергия». Ее производство было прекращено и проект закрыт после того, как Минобороны отказалось от развертывания в космосе разведывательных и боевых станций в ответ на американскую программу СОИ, научных и коммерческих задач для носителя не нашлось.

Напомним, 5 ноября сообщалось, что научно-технический совет РКК «Энергия» рекомендовал в 2020 году провести техническое проектирование космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК), также одобрен эскизный проект.

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