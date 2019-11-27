Путин приехал на открытие памятника писателю Гранину

Президент Владимир Путин приехал на открытие памятника писателю Даниилу Гранину в Курске, сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Смирнов опубликовал видеозапись в своем Twitter, на которой глава государства подошел к сцене у памятника писателю.

Владимир Путин приехал на открытие памятника Даниилу Гранину pic.twitter.com/krFp5jdCbH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 ноября 2019 г.

Напомним, губернатор Курской области Роман Старовойт обещал Путину, что в родном селе Гранина появится музейный комплекс, часовня, и открытая площадка, на которой посетители смогут ознакомиться с литературным наследием писателя.