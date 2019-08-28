Путин провел встречу с врио главы Курской области

Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Романом Старовойтом, в ходе беседы врио главы региона доложил руководителю государства о ходе реализации нацпроектов, о социально-экономическом развитии области и о подготовке к празднованию 1000-летия Курска в 2032 году.

«В целом регион развивается стабильно. По ряду показателей мы крепко идем так же, как и в прошлом году. Но по большому ряду показателей мы существенно превышаем, в частности по инвестициям – у нас почти на 35% больше инвестиций в этом году. Неплохой рост показывают наши аграрии, сельское хозяйство. Мы в этом году по зерновым приблизимся к урожаю в 5 млн тонн зерновых, уже четыре с половиной собрано», – цитирует доклад Старовойта Путину сайт Кремля.

Он отметил, что в 2018 году было собрано на 300 тыс. тонн меньше. По словам врио губернатора, поддержка Минсельхоза позволит превысить прошлогодние показатели по сельскому хозяйству.

«Хорошим подспорьем для развития всех регионов является майский указ и национальные проекты, которые реализуются в стране, и, в первую очередь, наверное, самый существенный, ощутимый, чувствуительный – это проект «Здравоохранение. У нас в этом году будет введено в эксплуатацию шесть фельдшерско-акушерских пунктов, три еще будут заложены. В этом году мы полностью обновим парк автомобилей скорой медицинской помощи. Понятно, что наибольшее внимание мы должны будем уделять первичному звену, о чем вы совсем недавно говорили», – добавил Старовойт.

Президент подчеркнул, что врачам необходимо выделять жилье, на что врио главы региона ответил, что это включено в проект «Здравоохранение».

Старовойт сообщил, что в одном из крупнейших городов региона – Железногорске – будет открыта новая школа на 1 тыс. мест. Он пояснил, что на данный момент в Курской области недостаточно количество школ, поэтому кроме запланированных по программе школ региональные власти рассматривают варианты строительства таких учреждений на принципах государственно-частного партнерства.

«Мы сейчас изучаем лучшие практики. И такие банки, как Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, – мы изучаем их так называемые коробочные решения, для того чтобы можно было ускорить строительство таких важных социальных объектов», – пояснил Старовойт.

Он также сообщил, что в Курской области вскоре будет введена в эксплуатацию третья очередь онкологического центра.

«Это будет крупнейший в России и на сегодняшний день один из по самому современному слову техники оборудованных онкоцентров – 95 тысяч квадратных метров общая площадь. Мы рассчитываем, что все те, кто заболел таким тяжелым заболеванием среди наших земляков, получат квалифицированную медицинскую помощь. Емкость также позволит и в соседние регионы предоставлять», – сказал врио губернатора.

По его словам, вместимость дневного стационара центра составит 440 коек, для него полностью закуплено оборудование, а лицензирование практически завершено.

Старовойт доложил о включении региона в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В этом году более 51 километра 31 улицы основных магистралей города Курска будут отремонтированы. 75% объемов работ уже выполнены, остались работы по обустройству, нанесению разметки. Я уверен, что до конца октября мы полностью эти работы выполним. Кроме того, мы посмотрели лучшие практики реализации такого проекта в предыдущие годы в других регионах. Отфрезерованную крошку асфальтобетона мы используем для отсыпки второстепенных улиц индивидуальной жилищной застройки, и, таким образом, 61 километр мы делаем проезжую часть из крошки асфальтобетона. Это улицы четвертой-пятой очередности, и конечно, очень хорошо воспринимается жителями. Я уверен, что нацпроект, реализация которого продлится до конца 2024 года, существенно изменит дорожную обстановку в областном центре», – рассказал врио главы региона.

Старовойт отметил, что 2019 год в Курской области посвящен знаменитому земляку Даниилу Александровичу Гранину.

«Мы совместно с Российским книжным союзом, с РПЦ определили земельный участок в месте, где находилось село, где появился на свет Даниил Александрович. Сейчас начинаем реализацию проекта по строительству музейного комплекса, строительству часовни, открытой площадки, где можно было бы осуществлять чтения и знакомство с литературным наследием нашего знаменитого земляка», – сказал врио губернатора.

Путин в ответ сообщил, что это – очень хорошее начинание как для региона так и для России в целом. «Даниил Александрович – у меня с ним были очень добрые отношения – очень был достойный человек, гениальный писатель, и нужно пропагандировать его наследие. Он был просто гражданином в самом высоком смысле этого слова. Поэтому это хорошая идея», – отметил президент.

Старовойт сообщил главе государства, что через 12 лет у Курска будет 1000-летний юбилей.

«Исторический центр города, откуда начинался город, так называемый курский детинец, занимает Курский электроаппаратный завод, который был построен сразу же после Великой Отечественной войны. Мы пришли к соглашению с владельцем предприятия в конце прошлого года о том, что они перебазируют свои мощности на новую площадку, освободив историческую территорию под реновацию», – сказал он.

Врио главы региона пояснил, что так называемый братский корпус на этой территории передается епархии.

«На территории находятся две жемчужины Русской православной церкви – это Знаменский собор иконы Божьей Матери, Воскресенский храм, который усилиями благотворительных фондов сейчас приводится в порядок. Также на территории бывшего предприятия, в здании бывшей мужской гимназии – сегодня там цеха, – мы планируем разместить галерею нашего земляка художника Дейнеки, краеведческий музей, который у нас сейчас в упадке находится. Территория постепенно расширилась у нас до прилегающих территорий, и сегодня это более 30 гектаров», – сказал Старовойт.