Венгрия захотела с помощью России отправить своего космонавта на МКС

Венгрия обсуждает с Россией отправку своего космонавта на Международную космическую станцию (МКС) к 2024 году, заявил представитель Венгрии на встрече министров стран-членов Европейского космического агентства (ЕКА).

«Мы намерены отправить второго венгерского космонавта на МКС к 2024 году. Мы начали сотрудничество с Роскосмосом относительно этого», – передает РИА «Новости» слова представителя Венгрии.

Первый венгерский космонавт Берталан Фаркаш в 1980 году совершил полет на корабле «Союз» и орбитальной станции «Салют-6».

Напомним, 3 октября экипаж космического корабля «Союз МС-12» совершил посадку в Казахстане, в спускаемем аппарате на землю вернулись первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг.

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