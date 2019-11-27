В Крыму ответили на призыв четырех стран к России по Азовскому морю

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов назвал странным демаршем призыв к Москве обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации.

«Совместный демарш министров иностранных дел означает только одно: они ничего не запомнили и ничему не научились. Они по-прежнему пытаются бежать впереди русофобского паровоза и быть первыми в своей ненависти к России», – сказал Молохов РИА «Новости».

По его словам, подобные заявления являются попыткой повысить градус напряженности в Азовско-Черноморском бассейне накануне саммита в нормандском формате.

В свою очередь глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что навигация в Керченском проливе осуществляется согласно нормам международного права и российского законодательства.

«Россия строго выполняет международные нормы права в части навигации в Керченском проливе и Азовском море. Навигация в Керченском проливе, на который распространяется исключительно суверенитет России, осуществляется с общепринятыми международными правилами судоходства, никто украинским судам и кораблям не препятствует проходу», – сказал Гемпель.

По его словам, иностранные суда, в том числе под флагом Украины, могут проходить через пролив при условии заблаговременной подачи заявки. «Украинские суда проходят через пролив, и на Украине об этом хорошо знают, поэтому не стоит транслировать лживые тезисы и заявления», – сказал Гемпель.

Ранее главы МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины обратились к России с просьбой уважать международное право и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на призыв «уважать международное право» и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.