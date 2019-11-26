Виновником авиакатастрофы под Ростовом-на-Дону назвали «впавшего в ступор» пилота

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что авиакатастрофа в Ростове-на-Дону, в которой погибли 62 человека, произошла из-за ошибок летчиков.

Командир судна перед катастрофой впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота, отметили в МАК, передает РИА «Новости».

Катастрофе способствовала недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость летчиков, отметили в комитете.

«Катастрофа самолета Boeing 737-8KN A6-FDN произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС ситуационной осведомленности ночью, в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полета и столкновению самолета с землей», – говорится в заключении специалистов МАК.

В документе отмечается, что катастрофа относится к категории потери управления в полете.

Напомним, 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону потерпел крушение самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai, выполнявший рейс из Дубая.

Межгосударственный авиационный комитет заявлял, что причиной слишком интенсивного снижения самолета стали одновременные отдача штурвала «от себя» и отклонение стабилизатора на пикирование.