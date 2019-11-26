Экс-директора школы под Новосибирском наказали за избиение учеников

Колыванский районный суд Новосибирской области приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего директора одной из местных школ Дмитрия Курицкого, обвиненного в избиении учеников, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, в 2016-2017 годы директор школы в селе Вьюны Колыванского района «в ходе проведения воспитательных работ с учениками школы», с силой сжимал рукой шею, наносил удары по туловищу и голове учеников. По уголовному делу были признаны потерпевшими трое детей в возрасте от 13 до 17 лет, передает РИА «Новости».

Курицкий обвинялся в превышении должностных полномочий с применением насилия. В ходе судебного процесса подсудимый заявлял, что невиновен, однако позже признался, что применял силу к ученикам.

«Приговором суда экс-директор осужден на три года условно с испытательным сроком два года», – сообщили в СК.

Напомним, в октябре директор московской коррекционной школы №2124 Ирина Колобаева сообщила об увольнении классного руководителя, которая била учеников.