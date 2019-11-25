Лавров призвал ООН пресекать попытки блокировать работу конституционного комитета Сирии

Взгляд
25 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
Разделы

У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
Перейти а раздел…

Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
Перейти а раздел…

Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» до сих пор главная противолодочная сила у берегов РоссииФото: Павел Львов/РИА Новости
В ВМФ России, по данным газеты ВЗГЛЯД, начали обсуждать пересмотр программы военного кораблестроения. Речь идет о необходимости обновления одного из ключевых компонентов морской обороны страны – противолодочных кораблей. До последнего времени строительству этих кораблей уделялось недостаточное внимание. Однако само их существование имеет критическое значение для обороны России. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Швеция запугала русских

Этнические преступные группировки являются одной из «визитных карточек» ШвецииФото: OSCAR CORRAL/EPA/ТАСС
Глава МИД шведского королевства пожаловалась на «негативный образ» страны, который отпугивает иностранцев. При этом она отдельно выделила россиян, которые якобы боятся за свою безопасность. Это заявление выглядит просто смешным − ну кого в России можно запугать шведами? Но эта история гораздо сложнее: речь идет об острой проблеме, резко диссонирующей с тем образом Швеции, который у нас сложился.  Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Условия жизни, которые кажутся невыносимыми, все-таки раз за разом преодолимы человеком. И эти бескрайние холодные пейзажи. И горящий, но не сломленный протопоп Аввакум. И радость встречи солнца. Подробности...

Товарищи гендерки хотят власти

Дмитрий Ольшанский, публицист
Они хотят быть Большим Братом и Политбюро Сестер. А для этого – нужно создать то широкое поле символических преступлений, в рамках которого каждый человек потенциально виноват, как это и было в СССР у партии, органов и угнетенного рабочего класса. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Последняя инстанция инакомыслия

Алексей Алешковский, сценарист
Ваша референтная группа тем и хороша, что настроена по одному моральному камертону, и никакой голос не должен выделяться из вашего хора. Ведь стоит допустить, что ваши нравственные основания где-то прохудились, как порушится вся конструкция. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Жестокую казнь в Сирии повесили на русских

    Чем отличаются поколения бумеров, зумеров и миллениалов

    Обсуждение: 7 комментариев

    Новая атака США на «Северный поток»

      Перейти а раздел…

      Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
      Подробности...

      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
      Подробности...

      Проект нового плацкартного вагона

      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

          Перейти а раздел…
          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

          Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть?
          • Да

          • Нет, но планирую выучить

          • Нет, и не планирую учить

          • Я не гражданин России

          Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?
          • Уже отказался(-лась)

          • Собираюсь отказаться

          • Не собираюсь отказываться

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Названа причина выброса газа возле школы в Нижегородской области
              Песков заявил о большой личной утрате для ПутинаШвеция переименовала БелоруссиюЭксперт: Протесты в Гонконге перейдут в критическую фазуПутин и Си Цзиньпин дадут старт «Силе Сибири»
              Российская биатлонистка предложила разогнать женскую сборнуюНа Украине сравнили развитие Крыма со всесоюзной стройкой времен СССРКремль прокомментировал ситуацию вокруг ВАДАСтала известна причина сильнейшего отлива в Азовском море
              Поклонская услышала «крик отчаяния» в словах КатамадзеАлександрийское подворье в Москве приостановило работу из-за признания ПЦУРоссийский участник «Детского Евровидения» подвел итоги конкурсаПригожин прокомментировал ажиотаж вокруг новой внешности Агузаровой

              Главная тема


              Как Швеция запугала русских

              хулиганская выходка


              На отделение посольства Белоруссии в Екатеринбурге совершено нападение

              раскол православия


              Эксперт объяснил планы «Православной церкви Украины» перенести Рождество

              «следственный эксперимент»


              Крым пригрозил Украине международным трибуналом

              Видео

              эксклюзивное интервью


              Организатор «убийства» Бабченко: Порошенко угрожал убить мою семью

              колониальная политика


              Британия для военной базы США украла целый архипелаг

              подводный взрыв


              Как реагировать на слухи о «ядерном инциденте у берегов Китая»

              рынок вооружений


              Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Стратегия Лукашенко


              Максим Соколов: С географией можно спорить

              Пропасть невежества


              Игорь Мальцев: Тотальный либерализм добрался до классического искусства

              Институт брака


              Сергей Мардан: У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

              на ваш взгляд


              К какому поколению вы себя относите?

              Лавров призвал ООН пресекать попытки блокировать работу конституционного комитета Сирии

              25 ноября 2019, 13:43

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и офис спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена должны жестко пресекать попытки вмешательства в работу конституционного комитета арабской республики, заявил глава МИД Сергей Лавров.

              «Угроза внешнего вмешательства, угроза навязывания сирийским сторонам каких-то решений извне прямо противоречит резолюции 2254. И наши коллеги из ООН, включая и Генсека ООН, и его специального посланника Педерсена, обязаны такие попытки жестко пресекать», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

              По словам министра, многие заинтересованы в провале работы конституционного комитета Сирии, чтобы обосновать силовое вмешательство в этой стране.

              «Что касается угроз срыва - ну вы знаете, угрозы есть всегда, потому что немало сторонников тех, кто хотел бы, чтобы этот процесс закончился провалом, и тогда можно будет обосновать какие-то действия, включая, возможно, интенсификацию силового вмешательства в сирийские дела для того, чтобы реализовать пресловутую смену режима», – заявил Лавров.

              Он напомнил, что заседание Конституционного комитета было готово чуть больше года назад. «Мы могли бы уже все процессы, которые начались в октябре этого года, запустить в декабре прошлого, но наши западные коллеги из так называемой малой группы по Сирии напрямую, грубо заставили руководство ООН отказаться от поддержки этого процесса, и это привело к затягиванию наших общих усилий почти на десять месяцев. Но, тем не менее, мы руководствуемся не желанием срывать свое зло на ком-то, а стремлением исключительно содействовать резолюции 2254. Надеемся, что и все остальные будут отныне и впредь руководствоваться только этим», – отметил министр.

              Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября, его первое заседание – 4 ноября. Очередной раунд должен начаться 25 ноября.

              Комитет состоит из трех равных частей – по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.

              В начале ноября высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что начало работы Конституционного комитета Сирии было бы невозможно без участия России, однако между Москвой и Вашингтоном есть разногласия относительно политической роли этой структуры.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............