Лавров призвал ООН пресекать попытки блокировать работу конституционного комитета Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и офис спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена должны жестко пресекать попытки вмешательства в работу конституционного комитета арабской республики, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Угроза внешнего вмешательства, угроза навязывания сирийским сторонам каких-то решений извне прямо противоречит резолюции 2254. И наши коллеги из ООН, включая и Генсека ООН, и его специального посланника Педерсена, обязаны такие попытки жестко пресекать», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

По словам министра, многие заинтересованы в провале работы конституционного комитета Сирии, чтобы обосновать силовое вмешательство в этой стране.

«Что касается угроз срыва - ну вы знаете, угрозы есть всегда, потому что немало сторонников тех, кто хотел бы, чтобы этот процесс закончился провалом, и тогда можно будет обосновать какие-то действия, включая, возможно, интенсификацию силового вмешательства в сирийские дела для того, чтобы реализовать пресловутую смену режима», – заявил Лавров.

Он напомнил, что заседание Конституционного комитета было готово чуть больше года назад. «Мы могли бы уже все процессы, которые начались в октябре этого года, запустить в декабре прошлого, но наши западные коллеги из так называемой малой группы по Сирии напрямую, грубо заставили руководство ООН отказаться от поддержки этого процесса, и это привело к затягиванию наших общих усилий почти на десять месяцев. Но, тем не менее, мы руководствуемся не желанием срывать свое зло на ком-то, а стремлением исключительно содействовать резолюции 2254. Надеемся, что и все остальные будут отныне и впредь руководствоваться только этим», – отметил министр.

Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября, его первое заседание – 4 ноября. Очередной раунд должен начаться 25 ноября.

Комитет состоит из трех равных частей – по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.

В начале ноября высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что начало работы Конституционного комитета Сирии было бы невозможно без участия России, однако между Москвой и Вашингтоном есть разногласия относительно политической роли этой структуры.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД