В Якутии ударили 50-градусные морозы

В городе Верхоянск Верхоянского района Якутии температура воздуха опустилась до 52 градусов мороза, сообщили в пресс-службе респубиканского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«25 ноября 2019 года в 09.00 по якутскому времени (03.00 мск), температура в городе Верхоянск составила минус 52 градуса с давлением 752 миллиметров ртутного столба, штиль», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Кроме того, в поселке Батагай Верхоянского района Якутии температура воздуха упала до минус 51 градуса, а в населенных пунктах Момского, Оймяконского и Томпонского районах –опустилась ниже 45 градусов.

В ЕДДС Верхоянского района сообщили, что для учеников Верхоянска с первого по девятый классы объявлен актированный день (так называются дни, когда школьников освобождают от уроков в связи с низкой температурой, зафиксированной метеостанциями).

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Верхоянском районе Якутии ожидается от 40 до 45 градусов ниже ноля.

Напомним, в январе прошлого года температура воздуха в Якутии опускалась до минус 65 градусов.

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