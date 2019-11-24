В Екатеринбурге полицейский застрелил пытавшегося отобрать пистолет мужчину

В Екатеринбурге возле дома №21 на улице Опалихинской полицейский застрелил мужчину, который пытался скрыться, а потом напал на сотрудника правоохранительных органов, сообщают СМИ со ссылкой на областной полицейский главк.

Сообщается, что около 6.00 утра (4.00 мск) в воскресенье возле дома на улице Халтурина в Верх-Исетском районе города молодой человек 1991 года рождения, задержанный за хранение наркотических веществ, после отказа от освидетельствования в медицинском учреждении попытался скрыться от наряда ППС, сообщает E1.ru.

Лейтенант полиции 1993 года рождения начал его преследовать, догнал у дома на улице Опалихинской. Завязалась борьба, в ходе которой подозреваемый попытался отобрать у полицейского пистолет. Тот в соответствии с федеральным законом «О полиции» произвел предупредительный выстрел в воздух, однако нападавший не прекратил физическое сопротивление и попытку завладеть пистолетом. После этого сотрудник МВД произвел второй выстрел, ставший смертельным.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, начальник городского УМВД полковник Сергей Кулагин, следователь регионального управления Следственного комитета. В отношении погибшего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228 УК Российской Федерации о хранении наркотиков.

Сотрудник полиции с травмами руки доставлен в больницу. Предварительно указывается, что сотрудник ППС применил табельное оружие правомерно, однако расследование продолжается.