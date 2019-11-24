Последний в Малайзии суматранский носорог умер от рака

В Малайзии умерла последняя известная ученым особь суматранского носорога, сообщил глава департамента дикой природы Сабах Августин Тууг.

Самка по имени Иман жила в заповеднике на острове Борнео, ей было около 25 лет. Животное умерло от рака. Сотрудники заповедника нашли ее в 2014 году и стали заботиться о ней.

Иман умерла намного раньше, чем предполагалось, передает «Звезда» со ссылкой на Daily Mail.

Суматранский носорог – самый маленький вид носорога – считается вымершим в неволе. Последний самец умер в мае. Его геном был сохранен для обеспечения выживания вида в будущем, когда появятся соответствующие технологии, передает РИА «Новости».

При этом ученые полагают, что в дикой природе в Азии можно еще найти до 80 особей, но им по-прежнему грозит опасность из-за разрушения среды обитания и браконьерства.

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