«Калашников» показал на видео прототип нового мотоцикла

Концерн «Калашников» (входит в Ростех) опубликовал видеоролик с прототипом нового электромотоцикла.

Видео появилось на ресурсе Kalashnikov media.

Ранее сообщалось, что прототип городского электромотоцикла Cafе Racer имеет запас хода до 100 км. Машина оборудована бесщеточным двигателем постоянного тока с жидкостным охлаждением, его максимальная мощность – 50 кВт (почти 68 лошадиных сил), скорость – 100 километров в час.

Прототип впервые был представлен на форуме «ПроеКТОриЯ» в субботу. Ростех станет куратором нескольких команд на этом форуме профориентации, который пройдет в Ярославле с 23 по 26 ноября.

Отмечается, что Cafе Racer – это одно из старейших движений в мировой мотокультуре, зародившееся в 60-х годах ХХ века в Англии. Его представители самостоятельно дорабатывали серийные байки, демонтируя все «лишнее», чтобы сделать их легче и быстрее.