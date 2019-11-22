На МЦК произошел сбой в движении поездов

На Московском центральном кольце (МЦК) произошел сбой в движении поездов, об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

«На МЦК (14) временно нет движения поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки) по техническим причинам. Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения в этом направлении», – сообщила пресс-служба в Twitter метро.

Точные причины сбоя не называются.