Путин назвал задачу для военных на ближайшее десятилетие

Президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности потребовал обеспечить сбалансированное развитие военного потенциала России, учитывая «не такие уж и большие» ресурсы, вкладываемые в эту задачу.

«Наша задача на ближайшие десятилетия – продолжить линию на укрепление и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны», – сказал Путин, передает ТАСС.

В частности, продолжил он, «необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации – прежде всего за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств и материально-технических ресурсов».

«Они у нас не такие уж и большие, если посмотреть и сравнить, сколько на эти цели выделяется другими ведущими государствами мира», – заметил Путин.

Президент назвал успешной госпрограмму вооружений, отметив, что некоторые образцы опережают разработки других стран на годы вперед. «Особо отмечу успешную реализацию госпрограммы вооружений, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «в армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%. При этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед».

Напомним, 11 ноября президент Владимир Путин заявил, что общее сокращение расходов на оборону и национальную безопасность связано с прохождением пика модернизации в армии.