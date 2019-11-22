Роспотребнадзор назвал правила приема антибиотиков

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, развитие устойчивости происходит из-за неоправданного назначения и неправильного использования антибиотиков, которые врачи выписывают в качестве «перестраховки».

«Что мы можем сделать для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам: принимать антибиотики только по назначению врача, не требовать назначения антибиотиков и не приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом при необходимости», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также специалисты посоветовали соблюдать рекомендации врача и никогда не давать свои антибиотики другим. В ведомстве отметили, что все больше инфекционных заболеваний становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.

Напомним, в октябре замглавы Минздрава Татьяна Семенова на Пятом армяно-российском форуме по здравоохранению, проходящем в Ереване, заявила, что неограниченное назначение в ХХ веке антибиотиков может скоро привести к тому, что ни один из существующих антибактериальных препаратов не будет действовать.

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