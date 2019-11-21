Песков: Российских войск в Донбассе не было и нет

Российские военные получают информацию о регионах, прилегающих к границам РФ, в том числе о положении дел в Донбассе, по специальным каналам, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Российских войск там (в Донбассе) не было и нет, но это не значит, что наши военные не имеют каналов по получению информации о регионах, близлежащих к нашим границам. Это абсолютно нормальная практика», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос украинского журналиста, от каких военных глава российского государства получал информацию о продолжении обстрелов на Донбассе с украинской стороны, передает ТАСС.

Владимир Путин 20 ноября на форуме «Россия зовет!» заявил, что на днях получил доклад от военных о том, что обстрелы с украинской стороны продолжаются.

Также глава государства заявил, что у него нет отношений с украинским лидером Владимиром Зеленским, так как они не знакомы и общались только по телефону.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД