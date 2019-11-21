Представившаяся «женой Путина» украинка пыталась пробиться в Кремль

Приезжая с Украины в среду, 20 ноября, требовала пропустить ее к президенту России, представляясь якобы «женой» Владимира Путина, рассказали очевидцы инцидента на Красной площади. Женщину госпитализировали в спецлечебницу.

По словам очевидцев, некая гражданка на Красной площади вела себя странно, кричала, что якобы является супругой президента, и требовала с ним встречи, пишет «Московский комсомолец».

Женщину, по информации издания, задержали офицеры ФСО, затем она была доставлена в ОМВД.

Задержанной оказалась 36-летняя гражданка Украины. С подозрением на шизофрению даму отправили в психиатрическую больницу им. Алексеева, добавляет издание.