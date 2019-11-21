В четверг синоптики пообещали москвичам морозную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 5 градусов мороза. К обеду температура воздуха поднимется до 4 градусов ниже ноля. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный, силой 3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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