МВФ высказался за дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ России

Международный валютный фонд считает обоснованным дальнейшее снижение ключевой ставки банком России, говорится в заявлении МВФ.

«Значительное снижение ключевой ставки, предпринятое Банком России с июня 2019 года, стало адекватной реакцией на ослабление инфляционного давления. Обоснованным будет и дальнейшее снижение ставки в условиях прогнозируемого сохранения инфляции в течение 2020 года ниже целевого показателя», – передает ТАСС текст заявления МВФ.

В заявлении также отмечается, что в России есть структурные проблемы, ограничивающие рост ее экономики, несмотря на реформы и нацпроекты.

МВФ рекомендует Фонду национального благосостояния России продолжать инвестировать в зарубежные активы после достижения ликвидной частью фонда порога в 7% ВВП, отмечает МВФ.

Указывается также, что работа по оздоровлению российского банковского сектора близка к завершению.

Миссия МВФ находилась в Москве с 13 по 20 ноября.

Совет директоров Банка России в октябре принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых.