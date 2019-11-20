Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что считает лучшей гарантией от появления обманутых дольщиков полный отказ от механизма долевого строительства.

Медведев заявил об этом в ходе встречи с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями, передает ТАСС.

«Институт такого долевого строительства носит уникальный характер и существует только в нашей стране. Нам нужно отказываться от долевого строительства на будущее, чтобы вообще таким образом не строить и это будет лучшая гарантия того, что подобные случаи (обманутых дольщиков) не будут появляться», – отметил он.

Напомним, с 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила долевого строительства. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этих изменениях.