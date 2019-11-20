Путин заверил в наличии демократических институтов в России

Несмотря на россказни об отсутствии демократических институтов в России, они существуют, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Несмотря на всякие россказни об отсутствии демократических институтов в России, у нас такие существуют. И в политической сфере, и в сфере экономики, в общественной жизни и общественном сознании», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

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