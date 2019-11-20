Путин заявил о рекордном снижении уровня безработицы

Президент Владимир Путин прокомментировал снижение уровня безработицы в России до 4,6%.

«Что касается рынка труда, то сокращается безработица: в среднем за январь-сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое – я хочу это подчеркнуть – значение в современной истории России», – передает ТАСС заявление Путина на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%, за три квартала текущего года он скромнее – 1,1%, но со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается определенное ускорение роста», – добавил президент.

Напомним, в конце октября РИА «Новости» опубликовало исследование, из которого следовало, что по итогам июня-августа самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве, а самый высокий – в Ингушетии. В целом же в 38 регионах России уровень безработицы ниже, чем в среднем по России.

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