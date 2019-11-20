Канделаки заступилась за Дзюбу

Телеведущая Тина Канделаки заступилась за футболиста Артема Дзюбу, который подвергся травле со стороны болельщиков во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино.

Канделаки написала в Telegram, что «людская память коротка, но в случае с Артемом Дзюбой, которого какие-то отморозки оскорбляли на матче в Сан-Марино, стоит освежить память».

Она напомнила, что форвард «ради спортивной практики покинул «Зенит» и перешел в тульский «Арсенал», после чего «своей игрой и голами доказал Черчесову, что достоин быть в составе сборной».

Он «вышел на замену в первом матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира и сразу же забил гол», а потом «забил Египту и Испании».

«Начиная с ЧМ-2018 бился в каждом матче, выигрывал воздух, делал бесчисленное количество скидок партнерам. В успешном для нас отборочном турнире забил девять голов и отдал пять передач, став вторым по системе «гол + пас» среди всех футболистов турнира», – добавила Канделаки.

По мнению телеведущей, Дзюба «ведет себя так, как и должен вести себя успешный спортсмен: разговаривает с журналистами, передает привет болельщикам и благодарит за поддержку».

«К сожалению, людям на фанатской трибуне на все это плевать. Вот весело, с задором посылать на три буквы – это да! Сейчас, наверное, читают и думают: умеем же мы в резонанс. Я же скажу так: таким людям, как вы, на трибунах не место. Вы не про спорт, не про сборную и, соответственно, не про ее успехи. К вам все это не имеет никакого отношения. А вот грязь, которую вы положите, – она всегда с вами. Дома и на работе, которая никому никакой радости не доставляет. В отличие от работы Артема, с которой он прекрасно справляется», – подчеркнула она.

Напомним, сборная России обыграла команду Сан-Марино в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 5-0.

При этом с самого начала матча группа болельщиков начала выкрикивать нецензурные слова в адрес Дзюбы.

Руководство сборной России ответило оскорблявшим футболиста «псевдоболельщикам». На инцидент отреагировали и в самой сборной.

Между тем, фанаты поддержали спортсмена в соцсетях.