Эксперт подтвердил потенциал «Единой России» собрать 60% голосов россиян

Исследования подтверждают, что «Единая Россия» остается ведущей политической силой страны, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя данные опроса ВЦИОМ о том, что 60% россиян готовы проголосовать за эту партию.

Данные ВЦИОМ вполне правдоподобны, отметил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. В среду издание «Коммерсант» опубликовало оказавшееся в его распоряжении результаты закрытого социологического исследования ВЦИОМа, который посвящен отношению россиян к партии «Единая Россия». По данным опроса, проведенного 17 ноября, у ЕР «самый высокий процент допустимого голосования» – 60%. «Это значит, что потенциально 60% россиян готовы отдать свои голоса «Единой России», – поясняется в комментарии к результатам исследования.

Электоральный рейтинг партии равен 34%, свидетельствуют данные опроса. «Но текущий рейтинг партии отличается от результатов голосования, – пояснил Матвейчев. – Если мы видим по социологии ЛДПР 11%, это не значит, что за партию проголосуют 11%, скорее всего проголосуют 15% или 18% избирателей. То же самое с другими партиями, в том числе ЕР. Если общестрановой рейтинг 34, то это будет не меньше 44% на выборах в естественных условиях», – считает эксперт.

«Я постоянно работаю в регионах и сам делаю социсследования. Я тоже прекрасно знаю, что по разным регионам даже в самом худшем варианте рейтинг ЕР превышает 30%, а в большинстве регионов он выше 40% или выше 50%, поэтому все действительно так и обстоит», – указывает Матвейчев.

«Если это будет именно выборная кампания, когда ЕР пошлет всех людей в поля и будет отчитываться о своей работе, при этом каждый депутат, который является авторитетным человеком регионе, покажет, что было сделано, они легко могут преодолеть и 50-процентный барьер. Или дойти до этого потенциала, который в исследовании обозначен в 60%», – предполагает политолог.

В любом случае, социологические исследования подтверждают уровень доверия граждан к «Единой России», отметил Матвейчев. «ЕР остается ведущей политической силой страны, что никакие другие партии даже близко не могут сравниться с ней ни по рейтингам, ни по влиянию, ни по авторитету, ни по сделанным делам», – сказал эксперт.

«Все «похороны» ЕР являются чьим-то пиаром. Это касается не только выборов в Мосгордуму, на которых ничего катастрофического не произошло. Если брать все выборы по стране, то ЕР только улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом. Оппозиция выдает желаемое за действительное», – констатирует эксперт.

При этом Матвейчев констатировал: «У депутатов складывается мнение, что то что они делают, и так всем заметно, что они работают не покладая рук, столько добра сделали, и все люди это знают. Ведь они действительно ведут общественные приемы, общаются с населением. На самом же деле, половина людей вовсе не понимают, чем занимаются депутаты, в том числе депутаты от «Единой России». По мнению собеседника, имело бы смысл в постоянном режиме информировать граждан о работе их представителей, «чтобы люди поняли, что они не дармоеды, что они реально много чего делают». «Запрос населения на общение, прозрачность остается не удовлетворен, и депутатам ЕР надо вставать на амбразуру и показывать, чем они занимаются, всю полезность свою. Это не составит труда, ведь они делают много полезных дел», – резюмировал политолог.