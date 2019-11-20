Пригожин рассказал о выступлении Валерии с выбитой челюстью

Певица Валерия на фестивале «Песня года» в 1994 году выступала с выбитой челюстью, рассказал ее муж и продюсер Иосиф Пригожин.

По словам Пригожина, это случилось из-за побоев со стороны бывшего супруга артистки Александра Шульгина, сообщает «Пятый канал».

«Если вы посмотрите «Песню года – 94», она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан, и черного цвета она была. И многие музыканты, артисты, когда они выезжали на Майорку, рассказывали, как Валерия не могла выйти из номера. То есть он ее просто убивал», – рассказал Пригожин.

Он добавил, что Валерия просила помочь коллег, которые были свидетелями ситуации, но ей никто не помог.

Пригожин добавил, бывший муж смог отобрать у певицы ее деньги и жилье, в связи с чем Валерии пришлось уехать к родителям в город Аткарск и жить в двухкомнатной квартире вшестером.

«Шесть человек, как в общаге! При этом она заработала 25-30 млн долларов!» – сказал продюсер.

Напомним, в сентябре Валерия рассказала, в начале ее отношений с продюсером Иосифом Пригожиным, у нее случился выкидыш.