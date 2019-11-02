Брошенных на морозе котят спасли в Югре

Местные жители в Ханты-Мансийском округе спасли 28 котят, которых оставили мерзнуть в клетках на заснеженной трассе. Полиция начала проверку.

Инцидент произошел вечером в пятницу. Фотографию, на которой видно брошенные на снег клетки с животными, опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в сообществе общественного движения «Дай лапу».

Представитель отдела МВД по Сургутскому району сообщил, что по данному факту начата проверка.

Животных случайно обнаружила на обочине трассы в сторону города Когалым жительница Сургута Елена Макогон, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в пяти клетках находились 28 котят.

«Рядом никого не было. Но раньше в соцсетях появлялось сообщение о мужчине, который спрашивал, куда можно деть 28 кошечек (...) Ровно столько и нашли, они все живые, они были в открытых клетках. Внутри также были лотки, миски с водой и кормом. Кто-то все это оставил на холоде, возможно, надеясь, что животные разбегутся по лесу», – сказала она.

Котят уже разобрали местные жители и добровольцы.

«Кто-то забрал 10 котят, кто-то – семь, другие – пять. Всех забрали на передержку, будут раздавать. Главное, что животные находятся в тепле», – добавила Макогон.

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