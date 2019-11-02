Победителем WorldSkills Hi-Tech 2019 в Екатеринбурге стала сотрудница Росатома

Главный приз Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019 присудили сотруднице Росатома Светлане Тегенцевой. Церемония закрытия чемпионата состоялась в пятницу.

«Мы по-особому относимся к этой награде: пятый год с Союзом WorldSkills мы вручаем сертификат на 1 млн рублей мастеру развития промышленности. И мы считаем, что это наша самая удачная и самая перспективная инвестиция. Я приглашаю на сцену победителя в компетенции «Лабораторный химический анализ» Светлану Тегенцеву, Росатом, – сказал первый заместитель директора Фонда развития промышленности (ФРП) Андрей Манойло на церемонии награждения, передает ТАСС.

Впервые с 2019 года награду получил не только конкурсант, но и его наставник. «С этого года мы вместе с Союзом WorldSkills вводим новую премию – дарим такой же сертификат на миллион рублей человеку, который подготовил победителя, Юлии Разиной», – добавил Манойло.

На странице Росатома в Facebook сообщается, что в 27 компетенциях основного возрастного зачета сборная корпорации завоевала 22 золотых и 5 серебряных медалей.

«В рамках II Открытого Евразийского чемпионата по стандартам WorldSkills Росатом взял еще восемь золотых медалей. В направлении «Навыки мудрых» 11 участников от Росатома удостоены девять медалей: семи золотых, одной серебряной и одной бронзовой. В направлении WorldSkills Juniors атомщики в 10 компетенциях принесли в копилку сборной 21 медаль: восемь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых», – говорится в сообщении.

«Участница компетенции «Лабораторный химический анализ» Светлана Тегенцева удостоена главного приза – сертификата Фонда Развития промышленности достоинством в 1 млн рублей «За максимальное количество баллов на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019». Ее наставница Юлия Разина, впервые в истории чемпионата также награждена сертификатом достоинством в 1 млн рублей «За лучшие достижения в развитии потенциала на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019», – добавили в Росатоме.

Напомним, Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференции с участниками VI Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019, состоявшегося в Екатеринбурге, и представителями предприятий, организаций и учебных заведений, активно участвующих в подготовке профессиональных кадров для российской экономики, сообщили в Кремле.

В видеоконференции приняли участие руководители и молодые специалисты с Ростовского завода активных фармацевтических субстанций «ГК Р-Фарм» (Ростов, Ярославская область), АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск, Нижегородская область), АО «Первоуральский новотрубный завод» (Первоуральск, Свердловская область), Ставропольского государственного аграрного университета и Екатеринбургского экономико-технологического колледжа.

В ходе телемоста Путин заявил, что проблема подготовки квалифицированных кадров остается острой.

С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге при поддержке Министерства промышленности и торговли России, правительства Свердловской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», ведущих российских корпораций и предприятий прошли соревнования профессионального мастерства среди сотрудников промпредприятий – VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech).