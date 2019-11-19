Гонконг разрешил поставки мяса из России

Российские производители мяса птицы получили право на поставки в Гонконг, сообщает Россельхознадзор.

«Россельхознадзором получено официальное письмо от компетентного в вопросах пищевой безопасности ведомства Гонконга (Сentre for Food Safety, Food and Environmental Hygiene Department), содержащее решение о возможности начала поставок мяса птицы и субпродуктов из него в Гонконг со всей территории Российской Федерации», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в дальнейших перспективах российских производителей агропромышленного комплекса на азиатском рынке.