Отец Нурмагомедова захотел взять вторую жену

Отец и тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что у него «намечается» вторая жена.

«У меня есть одна жена, вторая намечается. Третья… не знаю. Всевышний обращается к мужчинам: берите в жены двух, трех, четырех. А одна может быть и у инвалида», – заявил Абдулманап Нурмагомедов в интервью телеканалу «Мир24».

Пари этом он отметил, что «к женщинам надо всегда уважительно относиться». «Ну давайте возьмем четыре позиции. Женщина – она чья-то дочь, чья-то сестра, чья-то жена, чья-то мать. Давайте из этих соображений относиться ко всем женщинам», – сказал Нурмагомедов-старший.

Ранее Нурмагомедов-старший рассказал, о каком бое сына мечтает.