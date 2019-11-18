Путин обсудил с Макроном передачу кораблей Украине

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором особое внимание уделили ситуации на Украине с учетом запланированного саммита в «нормандском формате», сообщает Кремль.

«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основное внимание уделено ситуации на Украине – с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в «нормандском формате», – сообщается на сайте Кремля.

Стороны подчеркнули, что проведение встречи должно «реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений».

«В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса», – говорится в сообщении.

Также Путин информировал Макрона о передаче Украине трех военных кораблей, арестованных в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

«В ходе обсуждения положения в Сирии лидеры акцентировали большое значение начавшейся работы Конституционного комитета, а также организации комплексного гуманитарного содействия Сирии. Условлено о дальнейшей координации по линии военных ведомств России и Франции в целях эффективного противодействия террористической угрозе в регионе», – отмечается в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе Парижа.

Ранее в Кремле отмечали, что лидеры «нормандской четверки» не понимают, как Киев будет согласовывать закон об особом статусе Донбасса с ДНР и ЛНР.

Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил согласовать нормы закона об особом статусе Донбасса с представителями ДНР и ЛНР во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.