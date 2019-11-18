Названа поставляемая Ирану российская военная техника

Россия поставляет Ирану ненаступательное оружие, в том числе комплексы радиотехнической разведки и средства радиомониторинга, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Продолжается реализация контрактов, не подпадающих под санкции ООН, на поставку комплекса ремонтно-диагностического оборудования, средств радиомониторинга, комплексов радиотехнической разведки, а также другой ненаступательной техники», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Россия готова поставлять Ирану оружие, но только в случае отмены международных санкций.

«Российская сторона готова к обсуждению сотрудничества с Ираном в этой области при условии, что практическая реализация проектов указанной номенклатуры начнется только после отмены международных ограничений», – сказал Шугаев.

Он сообщил, что Ирану могли бы быть интересны боевые самолеты, вертолеты, танки, корабли, береговые ракетные комплексы, запчасти для авиации и подлодок, а также авиадвигатели.

Военно-техническое сотрудничество с Ираном ограничено резолюцией СБ ООН 2231 от 20 июля 2015 года и указом президента России от 11 марта 2016 года. До октября 2020 года Россия не может вести ВТС с Ираном по наступательным вооружениям.

Ранее уже неоднократно опровергались сведения о возможности поставок российского оружия Ирану в обход санкций.

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