Кремль прокомментировал изменение структуры управления «Яндекса»

«Яндекс» не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем, это дело самих IT-компаний – выбирать корпоративную модель управления, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Естественно, ни о каком согласовании с Кремлем речь идти не может. Это корпоративные дела, и здесь не требуется никакого согласования с Кремлем», – передает РИА «Новости» слова Пескова, ответившего на соответствующий вопрос журналистов.

«Я только что говорил, что мы не имеем права в это вмешиваться, и самим компаниям решать, какую корпоративную модель управления им применять», – добавил он в ответ на вопрос, может ли такой формат работы применяться к каким-то другим значимым российским IT-компаниям.

Напомним, ранее в понедельник совет директоров «Яндекса» решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.

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