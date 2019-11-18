Запрет на ношение масок в Гонконге признали неконституционным

Верховный суд Гонконга признал противоречащим конституции запрет на ношение масок во время митингов, пишет газета South China Morning Post.

Специальный закон о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена в 1922 году, обжаловала группа из 25 пан-демократов. Соответствующий закон наделяет главу администрации Гонконга полномочиями принимать любые меры по своему усмотрению в случае ЧС, которые угрожают обществу. Запрет на ношение масок был введен в рамках этого закона, передает ТАСС.

Депутаты, не согласные с запретом, заявили, что данная мера ограничивает фундаментальные права человека и распространяется не только на демонстрантов.

Суд постановил, что закон о мерах о чрезвычайном положении является «несовместимым с Основным законом (конституция)» этого специального административного района Китая.

Власти Гонконга ввели запрет на ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий 4 октября.

С начала лета в Гонконге проходят массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, согласно которому правонарушителей смогут выдавать материковому Китаю. Власти Гонконга отказались от законопроекта, однако беспорядки не прекратились.