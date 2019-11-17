Трамп пообещал Ким Чен Ыну скорую встречу

Президент США Дональд Трамп призвал северокорейского лидера Ким Чен Ына поскорее достичь договоренностей по ядерному разоружению. Глава Белого дома пообещал, что вскоре они увидятся.

«Господин председатель, (...) вам следует действовать быстро, заключить сделку. Скоро увидимся!» – написал он в Twitter.

Трамп также прокомментировал недавнее сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), где его оппонента-демократа Джо Байдена назвали «бешеной собакой». «Джо Байден может быть сонным и очень тормозным, но он не «бешеная собака» Он лучше этого…» – отметил американский лидер, добавив, что только он сам является человеком, способным привести Ким Чен Ына туда, «где ему надо быть».

В сентябре Дональд Трамп сообщил, что Ким Чен Ын предложил американскому лидеру возобновить переговоры на высшем уровне.

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