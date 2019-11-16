Чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

Восемнадцатилетняя чемпионка Украины по боксу Амина Булах погибла под колесами поезда в Киевской области, сообщили в Федерации бокса Украины.

«Федерация бокса Украины выражает искренние слова соболезнования родителям, родным и близким Амины», – сообщается в Facebook.

По информации ТСН, полиция расценивает случившееся как несчастный случай. Девушка шла домой из аптеки в наушниках и не услышала приближающийся поезд.

Амина Булах являлась членом молодежной сборной Украины по боксу, бронзовым призером чемпионата Европы по боксу.

Ранее сообщалось, что в Тамбове умерла чемпионка ЦФО по легкой атлетике 25-летняя Маргарита Плавунова.