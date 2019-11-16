В России уменьшилось число совершенных с применением оружия преступлений

В России в 2019 году количество преступлений, совершенных с использованием оружия, сократилось на 6%, следует из статистического отчета МВД.

В отчете указывается, что «в январе – сентябре 2019 года с использованием оружия совершено 4,2 тыс. преступлений, что на 6% меньше по сравнению с таким же периодом минувшего года», передает ТАСС.

Данная динамика сохраняется уже на протяжении пяти лет. Раскрываемость подобных преступлений в 2019 году составила почти 75%.

Из числа этих преступлений 108, или 2,5%, были совершены с использованием взрывчатки, при этом количество таких деяний возросло более чем на 40%.

Отмечается, что в ряде регионов зафиксирован рост числа преступлений, совершенных при помощи оружия. Наибольшие темпы прироста отмечены в Чечне и на Камчатке, где число таких преступлений увеличилось на 200%.

Согласно данным МВД, в 2019 году хоть и незначительно, но сократилось количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Их зарегистрировано более 21 тыс., что на 1,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Также на 5,3% снизилось количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее в Госдуме предложили пристальнее следить за владельцами оружия.