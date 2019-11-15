Опубликовано видео со столкнувшей фуру в обрыв легковушкой

На трассе Любляны в Словении произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel и большегруза: в результате аварии фура упала с 20-метровой высоты.

Момент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения, передает «Звезда» со ссылкой на издание Klip.si.

Водитель за рулем Opel потерял контроль над управлением перед резким поворотом и на большой скорости врезался в фуру.

От удара грузовой автомобиль влетел в ограждение, перевернулся и свалился вниз с 20-метровой высоты.

53-летний водитель большегруза погиб. Второй участник столкновения не пострадал; ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее автобус столкнулся с фурой в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм.