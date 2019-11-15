РАН назвала имена новых академиков

Российская академия наук объявила имена новых академиков и членов–корреспондентов.

Среди новых академиков:

Дмитрий Пушкарь – главный уролог Минздрава, ведущий разработчик уникального российского хирургического робота;

Иван Стилиди – директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина;

Сергей Деев – специалист в области молекулярной иммунологии, разработчик передовой методики, позволяющей одновременно диагностировать и лечить рак;

Гарегин Тосунян – президент Ассоциации российских банков;

Виктор Савиных - знаменитый космонавт, дважды Герой Советского Союза, президент Московского государственного университета геодезии и картографии.

В число членов–корреспондентов вошли:

Евгений Рогаев – основоположник методов анализа ДНК для судебно– медицинской экспертизы, в свое время проводивший генетическую идентификацию останков семьи последнего русского царя Николая II;

Николай Кропачев – ректор Санкт– Петербургского государственного университета;

Зураб Кекелидзе – генеральный директор Центра психиатрии и наркологии имени Сербского;

Алексей Орыщенко – гендиректор Центрального научно– исследовательского института конструкционных материалов «Прометей», входящего в Курчатовский институт;

Сергей Мироненко – научный руководитель Государственного архива.

Выборы в РАН проходили в три этапа, передает РИА «Новости». Сначала состоялось тайное голосование на секциях тематических отделений Академии наук, затем избранных там ученых утвердили на общем собрании каждого отделения. После этого кандидатов рекомендовали к утверждению на окончательном тайном голосовании общего собрания РАН.

По словам главы Академии наук Александра Сергеева, нынешние выборы отличались высоким конкурсом – на одно место академика претендовали около четырех человек, а на место членкора – почти девять. Кроме того, РАН расширила перечень специальностей, по которым были открыты вакансии, и разрешила участвовать в выборах кандидатам с двойным гражданством.

Тем временем общее собрание РАН выступило за отказ от наукометрического подхода к оценке труда ученых, когда оценивается число их публикаций, а не качество исследований.

«Общее собрание РАН выражает озабоченность и считает необоснованной внедряемую Минобрнауки РФ систему оценки результативности научной деятельности институтов РАН по наукометрическим критериям, а не на основе объективной экспертной оценки. Совершенно неоправданным является выделение министерством объемов ежегодного бюджетного финансирования институтам РАН в зависимости от планируемого количества научных статей», – передает ТАСС текст пункта постановления, зачитанного академиком Валерием Макароввы в ходе Общего собрания в пятницу.

Он добавил, что такая практика наносит серьезный ущерб научной деятельности институтов, качеству публикаций и всей российской науке. Академия поддержала его предложение.

«Считаем, что это действительно неправильно. Мы еще весной настаивали на том, чтобы министерство изменило коэффициент [расчета показателей], но приходит четвертый квартал, и не откликается министерство», – отметил президент РАН Александр Сергеев.

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