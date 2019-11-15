США собрались сократить представительство на МКС

США придется сократить число астронавтов на МКС до одного в связи с неготовностью новых кораблей, следует из текста заявления главного инспектора НАСА Пола Мартина.

«До начала полетов коммерческих кораблей НАСА, по всей вероятности, испытает снижение числа членов экипажа американского сегмента МКС с трех до одного, начиная с весны 2020 года», – передает РИА «Новости» текст отчета.

Сложившуюся ситуацию в НАСА объяснили «задержками в подготовке космических систем Boeing и SpaceX и снижением частоты полетов «Союзов». Это приведет к тому, что астронавты США будут лишь поддерживать работоспособность самой станции, а не экспериментами и исследованиями.

Ранее в пятницу вице-президент США Майкл Пенс заявил, что новые американские космические корабли смогут совершать полеты на орбиту в первой половине 2020 года, и американским астронавтам больше не придется летать в космос на российских кораблях.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что США потратили почти 4 млрд долларов на доставку астронавтов на российских кораблях «Союз».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД